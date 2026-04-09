Зарубежные СМИ: Стоит ли ожидать прорыва на переговорах между США и Ираном?

Исламабад готовится принять мирные переговоры. Тем временем Тегеран и Вашингтон грозят возобновить военные действия. Иранские переговорщики должны прибыть в столицу уже вечером 9 апреля, сообщил посол Исламской Республики в Пакистане. По данным СМИ, отель Serena уже освобождает все номера в ожидании делегаций. Переговоры стартуют 11 апреля и продлятся несколько дней, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Исламабаде. С американской стороны делегацию возглавят Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. От Ирана в Исламабад приедет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Накануне армия обороны Израиля отчиталась о проведении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» с начала конфликта вокруг Ирана. По данным Al Jazeera, в результате ударов погибло больше 250 человек. Франция и Великобритания заявили, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан. По информации западных СМИ, от решения этого вопроса во многом будет зависеть успех переговоров. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вашингтон готов провести встречу несмотря на очевидное несовпадение позиций сторон, пишет Bloomberg. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются: Израиль наносит удары по Ливану вопреки требованиям Тегерана включить его в мирную сделку. А Ормузский пролив утром 9 апреля все еще остается преимущественно закрытым — что не соответствует одному из ключевых условий США для прекращения огня. Кроме того, формальные рамки сделки тоже остаются спорными. Вашингтон заявил, что Иран согласен отказаться от обогащения урана. В Тегеране это отрицают. Иран требует гарантий безопасности, компенсации ущерба и сохранения стратегического контроля над Ормузским проливом. В акватории все еще заблокированы 800 судов.

The New York Times подчеркивает, что главная проблемная точка грядущих переговоров — вопрос Ливана. США теперь утверждают, что перемирие касается лишь Ирана. Тегеран настаивает, что не собирается бросать союзников ради долгосрочного мира в регионе. Власти Исламской республики готовы к очередной эскалации. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что на фоне ударов Израиля по Бейруту какие-либо переговоры бессмысленны. В результате перемирие уже оказалось под угрозой — из-за столь разного понимания самого предмета сделки, заключает газета.

В Вашингтоне переговоры с Ираном рассматривают не только как внешнеполитический, но и внутренний риск, отмечает Politico. Белый дом подчеркивает, что хочет перейти к долгосрочному соглашению. При этом США прямо признают: нынешнее перемирие очень хрупкое, а путь к полноценной сделке будет долгим. Тем временем война с Ираном уже ударила по американской экономике, что заметно, например, по ценам на заправках. По информации издания, республиканцы опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке может стоить им контроля над Конгрессом. Выборы должны пройти уже в ноябре. И это создает дополнительное давление на Трампа в преддверии переговоров

И все же главным проигравшим пока выглядит Биньямин Нетаньяху, пишет The Guardian. Израиль не добился ни смены режима в Иране, ни уничтожения его ядерной программы. Более того, ключевые решения принимались без его участия — фактически Вашингтон отодвинул Западный Иерусалим от переговоров. Израильские аналитики называют перемирие «стратегическим провалом». Война не дала обещанной «исторической победы», позиции Ирана даже усилились. Переговоры Вашингтона и Тегерана все больше напоминают возвращение к старой ядерной сделке, против которой Нетаньяху так яростно выступал долгие годы.