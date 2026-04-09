Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест до лета

Центральный районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику. Обвиняемый в получении взятки во время работы мэром Копейска (ч. 6 ст. 290 УК РФ) пробудет в СИЗО до 19 июня 2026 года, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

По версии следствия, Андрей Фалейчик, будучи главой Копейска, за взятку в размере 1,88 млн руб. передал владельцу ООО «Юность» Михаилу Блейзеру в долгосрочную аренду детский оздоровительный лагерь. По данным источника в правоохранительных органах, сумма взяток, полученных экс-главой Копейска, превышает 6 млн руб.

Действовавшего тогда замгубернатора Челябинской области задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 12 февраля. Он уволился с поста по собственному желанию с 27 февраля. Андрей Фалейчик два месяца находился в московском СИЗО.

Виталина Ярховска