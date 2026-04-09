Акции ВТБ росли на новостях о «финишной прямой» банка по выплате дивидендов

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов заявил, что банк находится «на финишной прямой» в процессе обсуждения размера дивидендов за 2025 год, передает ТАСС. К 13:40 мск, свидетельствуют данные TradingView, акции банка прибавили 0,19% по сравнению с закрытием прошлого дня и достигли 91,1 руб. за бумагу.

По состоянию на 14:19 мск, котировки ВТБ замедлили рост и зафиксировались на уровне 90,5 руб. за акцию. По сравнению с началом торгов бумаги банка все равно остаются в плюсе.

По словам Дмитрия Пьянова, ВТБ уже направил Банку России итоговое предложение по размеру дивидендов за 2025 год. Дискуссии вокруг разделения прибыли банка должны завершиться до 15 апреля. В феврале господин Пьянов говорил об инициативе менеджмента направить на дивиденды 50% чистой прибыли за прошлый год. Согласно отчетности ВТБ, показатель по МСФО составил 502,1 млрд руб., почти на 9% ниже рекорда 2024 года.