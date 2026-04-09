Гуси, свиньи и китайские товарищи

Мировой бадминтон столкнулся с неожиданной проблемой — дефицитом воланов. Причем не абы каких, а используемых профессионалами. Ситуация настолько сложная, что Международная федерация бадминтона (BWF) санкционировала использование на отдельных турнирах пластиковых воланов. Причины дефицита удивительны. Китай, крупнейший производитель бадминтонных снарядов, оказывается, испытывает нехватку гусиных и утиных перьев, ключевого компонента в изготовлении правильных воланов. А вызван он снижением поголовья гусей и уток из-за птичьего гриппа и, как следствие, переходом китайцев на большее потребление свинины.

Международная федерация бадминтона санкционировала использование на отдельных турнирах, в частности соревнованиях третьей категории и юношеских турнирах, пластиковых воланов. «В ходе испытаний будут собраны мнения производителей, игроков, судей, организаторов турниров»,— пояснили в BWF, не исключив, что в случае, если отзывы будут положительными, использование пластиковых воланов будет расширено и на крупнейшие турниры.

Причина, по которой BWF пошла на эксперимент, весьма любопытна. Оказалось, что мир столкнулся с нехваткой воланов, произведенных из натуральных компонентов.

Снаряды профессионального уровня изготавливаются из гусиных или утиных перьев. На один волан нужно 16 перьев, причем непременно взятых из одного и того же крыла одной и той же птицы.

Перемешивание тут недопустимо, поскольку перья с разных крыльев имеют разные загибы, что в итоге негативно влияет на аэродинамические свойства воланов. Так вот, перьев стало вдруг не хватать.

Как пояснили в BWF, в Китае, где производится абсолютное большинство воланов профессионального уровня, снизилось поголовье уток и гусей. Это стало следствием забоя птицы из-за эпидемии птичьего гриппа.

В иной ситуации это, вероятно, не привело бы к проблемам — поголовье домашних птиц восстанавливается довольно быстро. Но в дело вмешались свиньи.

В 2018 году поголовье свиней в Китае сократилось. И тоже из-за эпидемии — африканской чумы свиней. В итоге среди китайцев вырос спрос на мясо птицы, на что тут же отреагировали местные производители, а следом за ними и производители воланов, завалившие рынок доступной и качественной продукцией.

Но африканская чума свиней отступила, как раз когда обострилась эпидемия птичьего гриппа. В итоге китайцы вернулись к поеданию свинины. А вот емкости рынка для наращивания поголовья гусей и уток не осталось.

Беспокойство по поводу дефицита на рынке воланов BWF высказывала еще в прошлом году. И уже тогда федерация приступила к поиску альтернатив натуральным воланам.

Но в BWF отметили, что несмотря на то, что бадминтон страдает от нарушения цепочки поставок перьев, структура с оптимизмом смотрит в будущее. «Наши программы тестирования и испытаний по производству и внедрению синтетических воланов для соревнований и массового использования, реализуемые в сотрудничестве с производителями, остаются в силе и являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития»,— отмечал генеральный секретарь BWF Томас Лунд.

Арнольд Кабанов