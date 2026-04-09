На территории Марий Эл подтопило 221 домовладение. В Йошкар-Оле, Медведевском и Горномарийском районах работают спасатели, волонтеры, полиция и МЧС, сообщил глава региона Юрий Зайцев.

В Марий Эл из-за подъема рек подтопило 221 домовладение

В Марий Эл из-за подъема рек подтопило 221 домовладение

Для пострадавших от подтопления организовали пункты временного размещения с трехразовым питанием в школах № 10 и № 29 в Йошкар-Оле, а также в средней школе поселка Куяр. На ночь там разместились три человека.

Разрушений нет, объекты экономики не пострадали. Продолжается эвакуация людей, их обеспечивают водой и продуктами, а также помогают вывозить имущество.

По сообщению главы региона, уровень воды постепенно снижается.

Ранее в Марий Эл объявляли оранжевый уровень погодной опасности из-за подъема рек Рутка и Малая Кокшага, что могло привести к выходу воды на пойму и подтоплению территорий.

Анна Кайдалова