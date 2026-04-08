В Марий Эл объявили оранжевый уровень опасности из-за паводка

В Марий Эл объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка. Он будет действовать до утра 9 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Фото: Пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева

По данным Гидрометцентра, на реке Рутка уровень воды достиг опасной отметки, а на Малой Кокшаге зафиксирован выход воды на пойму. Ожидается, что уровень воды может превысить среднемноголетние значения.

В Йошкар-Оле уже подготовили пункты временного размещения для жителей подтопляемых территорий. Власти также организуют питание, хранение имущества и транспортировку людей.

Анна Кайдалова