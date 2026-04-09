В Псковской области застрелили двух собак отряда «ЛизаАлерт»

В Псковской области во время тренировки в лесу погибли две собаки поискового отряда «ЛизаАлерт». По словам владелицы бордер-колли, их застрелили. Полиция начала проверку, заявила ТАСС пресс-служба УМВД России по региону.

«Рано утром мы поехали на тренировку по ПТП. Все было как обычно. Собаки работали. Они самостоятельны в поиске и могут уходить далеко. В этот раз так и было. И тут выстрелы. Я заорала их имена. Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю, сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили»,— рассказала хозяйка собак, ее слова приводит группа «Кинологический клуб — Хендлинг — Дрессировка — СПб» во «ВКонтакте».

Владелица животных уточнила, что обе собаки-спасатели одеты в яркие сигнальные попоны, также на них были громкие колокольчики. Кинолог предположила, что бордер-колли застрелили намеренно.