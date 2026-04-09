МУП «ПОВВ» подал новый иск к копейскому водоканалу на 100 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») к МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Требования составляют 100,5 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Челябинское предприятие хочет взыскать с копейского долг, не оплаченный за январь-сентябрь 2025 года по договору холодного водоснабжения. Заявление было подано в сентябре прошлого года, но его оставили без движения. После устранения обстоятельств, которые к этому привели, иск приняли к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 6 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в сентябре 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление МУП «ПОВВ» к «Копейским системам водоснабжения и водоотведения» о взыскании с ответчика задолженности по оплате услуг. Ее общая сумма составила 92,7 млн руб.

Виталина Ярховска