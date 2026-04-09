Бюджет профинансировал более половины затрат на концессионные проекты в Башкирии

В Башкирии на сегодня реализуется 65 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму 105,6 млрд руб. Об этом на совещании комитета Курултая Башкирии по промышленности, инновационному развитию, торговле и предпринимательству рассказал заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустем Саматов.

Из его доклада следует, что на крупные республиканские проекты в денежном выражении приходится большая часть концессий — объем их финансирования составляет 93,2 млрд руб. Они связаны с образованием, социальной сферой, экологией и дорожной инфраструктурой. Муниципальных проектов больше по количеству (49 против 16), однако их сумма составляет лишь 12,4 млрд руб. На местном уровне реализуются проекты в области ЖКХ, спорта, водного хозяйства, инженерной инфраструктуры, социального обслуживания и сельского хозяйства.

Более 50% финансирования проектов ГЧП — 58 млрд руб. — приходится на бюджеты разных уровней, тогда как объем частных инвестиций достигает 47,6 млрд руб.

Самыми крупными концессионными проектами в республике являются строительство Восточного выезда из Уфы стоимостью 40,3 млрд руб., а также Межвузовского студенческого кампуса стоимостью 27,4 млрд руб. Правительство республики в рамках ГЧП планирует построить два моста через Белую в Уфе в створе Интернациональной и Революционной улиц, их общая стоимость должна составить около 130 млрд руб.

Идэль Гумеров