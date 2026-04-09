Санаторий «Голубая бухта» в Геленджике получил два здания для медпомощи

МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея передало санаторию «Голубая бухта» Минздрава России два здания в Геленджике для организации неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недвижимость закреплена за медицинским учреждением на праве оперативного управления. Здания расположены на улице Дмитрия Сабинина в Геленджике.

В переданных помещениях разместятся кабинеты врачей, компьютерной томографии и дневной стационар. Недвижимость будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи пациентам санатория.

Алина Зорина

