В Удмуртии опровергли фейк об эвакуации местных оборонных предприятий в Сибирь

Указ главы Удмуртии об эвакуации ижевских оборонных предприятий в «регионы глубокого тыла» оказался подделкой. Такой документ рассылался по СМИ, включая «Ъ-Удмуртия», и распространялся в соцсетях. Его опровергли в Центре управления регионом.

По фальшивому указу, производственные линии концерна «Калашников» и Ижевского механического завода вывозятся на площадки «Омсктрансмаша» в Омской области, Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» — в научно-технологический кластер Академгородка и базу Новосибирского аффинажного завода (НАЗ) в Новосибирской области, ИЭМЗ «Купол» — на территорию «Красмаша» в Красноярском крае, Воткинский завод — на предприятия ОПК в Комсомольск-на-Амуре.

«Отказ персонала от перемещения в указанные регионы расценивать как акт саботажа государственного оборонного заказа»,— говорится в фейке. Отгрузка первой очереди станочного парка запланирована на 14 апреля. Минфину якобы поручено заморозить расходы на благоустройство Ижевска, Воткинска и Сарапула, а высвобожденные средства направить на логистику эвакуации и «обустройство временных вахтовых лагерей в пунктах назначения».

Напомним, с начала года в Удмуртии выявили более 10 фейковых правовых актов. В интернете вирусились фейки о браслетах для мониторинга здоровья через Max, отправке инженеров—добровольцев в Иран и вербовке киберспортсменов в войска БПЛА.

