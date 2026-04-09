Санаторий «Голубая бухта» в Геленджике получил два здания

За санаторием «Голубая бухта» минздрава России закрепили два объекта недвижимости для оказания медицинской помощи. Об этом заявили в пресс-службе Росимущества.

МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея закрепило на праве оперативного управления за санаторием «Голубая бухта» в Геленджике два здания. Они располагаются на улице Дмитрия Сабинина в городе-курорте.

По данным Росимущества, здания будут эксплуатироваться для организации неотложной медицинской помощи. В них оборудуют кабинеты врачей, дневной стационар и кабинет компьютерной томографии.

