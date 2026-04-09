Дэмиен Хёрст — ярчайший представитель движения Young British Artists и один из моих любимых художников. Поэтому продолжу рассказ о первой ретроспективе Дэмиена в Museum of Modern & Contemporary Art (MMCA) в Южной Корее.

Выставка позволяет охватить почти 40 лет творчества и показать непрерывность одержимостей Хёрста через совершенно разные визуальные формы. Серия «Естественная история», объединяющая животных, хранящихся в формальдегидных резервуарах, занимает центральное место в экспозиции. Акула, запечатанная в стеклянном аквариуме и ставшая культовым образом современного искусства, представлена рядом с другими животными в витринах.

«Ради Бога» — платиновый череп, покрытый 8 601 бриллиантом и оснащенный настоящими человеческими зубами XVIII века — также объявлен одним из главных экспонатов.

Эти произведения воплощают то, как Хёрст сочетает научную лексику, современные техники сохранения и мою любимую барочную иконографию vanitas (голландские натюрморты XVII века, с латыни — «помни о смерти»). Представляя их в Сеуле, MMCA знакомит местную аудиторию с тем, как работы повлияли на визуальное воображение мирового арта за последние десятилетия.

Особое внимание привлекает реконструкция в выставочном пространстве лондонской студии Хёрста, которая находится на берегу Темзы. Это первый случай, когда мастерская воссоздана с таким погружением для публики: с объектами, инструментами, картинами и музыкой. В 1995 году работы художника были отмечены премией Тернера. В 1997-м он участвовал в знаковой выставке Sensation в Лондоне, представившей поколение молодых британцев, которое продвигал знаменитый Чарльз Саатчи.

В 2007-м его работа «Колыбельная весна» ($17,1 млн) стала второй по стоимости среди произведений современного художника после портрета Люсьена Фрейда.

В 2008 году на распродаже Sotheby's работ из студии художника Beautiful Inside My Head Forever его «Золотой теленок, погруженный в формальдегид» ушел за $18,5 млн.

