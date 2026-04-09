МВД предупредило о новой схеме мошенников с голосовыми сообщениями в поддержку героев СВО

Мошенники используют новую схему обмана для распространения фишинговых ссылок. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают по контактам сообщения с просьбой записать голосовые сообщения в поддержку героев СВО. О новой мошеннической схеме предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступностью.

Вместе с сообщением злоумышленники отправляют ссылки на регистрационную форму. Жертв просят ввести туда свои личные данные. «Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки»,— отметила пресс-служба управления МВД.

В ведомстве пояснили, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных и захвату аккаунта. Кроме того, такая схема может стать началом для сложной многокомпонентной атаки.