«Союзмультфильм» пообещал не заменять представителей креативных профессий ИИ

«Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий искусственным интеллектом (ИИ). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба киностудии.

Студия уже интегрировала ИИ-технологии в производственный процесс, однако нейросети будут применять только в механических процессах вместо инструментов предыдущего поколения, указала пресс-служба. «Вся творческая составляющая: идеи, режиссура, разработка персонажей, монтаж и др. останется в ведении креативных кадров, главной ценности студии»,— заявили в «Союзмультфильме».

ИИ будут использовать только в рутинных процессах для их оптимизации, заявила креативный директор киностудии Мария Савиных. «Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии»,— уточнила она. С помощью нейросетей можно быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, а также сделать тест или черновую озвучку, добавила госпожа Савиных.

Накануне председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что киностудия к концу года перейдет на модель производства, которая будет сочетать ИИ-технологии с традиционной анимацией. Она заявила, что такие изменения необходимы для сохранения позиций на рынке.