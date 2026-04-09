«Студенты забывают, как мыслить оригинально»

Студентка Йельского университета (в РФ признан нежелательной организацией) заметила, что ее однокурсники все чаще используют чат-боты прямо на семинарах: вводят вопросы преподавателя и тут же строят свои ответы на подсказках ИИ. Из-за этого обсуждения стали менее живыми, а сами студенты — больше похожими друг на друга. В тексте для CNN Health имена изменили, чтобы никого не обидеть. Но цитата неприятная: «Сейчас все говорят примерно одинаково».

Студентов можно понять. Они используют чат-боты, чтобы быстрее разобраться в материале и сформулировать идеи более связно. Преподаватели же говорят, что ИИ может поднимать уровень обсуждений в сложных курсах, но одновременно он как бы вытесняет необычные, странные мысли. Даже талантливые студенты рискуют не обрести свой голос, не познать ценность авторства, отдавая предпочтение стройному повествованию нейросети.

По мере интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс, исследователи и студенты все чаще говорят, что ИИ снижает способность к оригинальному мышлению и самовыражению. В статье, опубликованной в Trends in Cognitive Sciences, утверждается, что большие языковые модели систематически унифицируют мысли людей по трем направлениям: язык, перспектива и обоснование.

Чтобы ограничить влияние ИИ, некоторые преподаватели уже меняют формат занятий: уменьшают вес домашних заданий, проводят больше устных экзаменов, и возвращают письменные работы в классе. Учащихся просят писать ручкой на бумаге, а потом озвучивать написанное. Для многих уже сегодня это может показаться жутким испытанием. Но студенты отмечают, что учеба с ИИ становится скучной и пресной, если давать этому волю, то все обсуждают что-то общепринятое.

Конечно, все использовали шпаргалки и краткие содержания во время учебы. Но системное делегирование мыслительного процесса мешает в жизни, выпускники даже самых престижных вузов могут оказаться не готовы к длительной когнитивной работе и налаживанию отношений с окружающим миром. Так что закрываем вкладки и идем задавать вопросы.

Яна Лубнина