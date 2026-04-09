В популярной бизнес-литературе часто пересказывают эпизод о том, как основатель Panasonic Коносукэ Мацусита якобы спрашивал кандидатов на руководящие должности не об их опыте или навыках, а о везении. Доподлинно неизвестно, существовал ли этот hr-трюк в реальности, но японский нейробиолог Нобуко Накано решила проверить, что стоит за удачей. Выводы из своих исследований она публикует в The Guardian. Если кратко, то везучесть — это не случайность, а конкретные настройки мозга и поведения.

Простая фраза «мне повезло» меняет картину мира. У социологов есть для этого термин «самосбывающееся пророчество», но Нобуко Накано уверена: когда человек говорит так, его мозг начинает фильтровать реальность, чтобы показывать возможности, а не угрозы. А дальше включается биохимия. Серотонин, отвечающий за спокойствие и социальную смелость, требует утреннего света, аминокислоты триптофана (из рыбы и яиц) и, главное, стабильного режима сна. Сбитые циркадные ритмы — прямой путь к стрессу. А он сужает внимание и закрывает от мозга так называемое окно возможностей. Так что невезучие, возможно, просто хронически недосыпают.

Помимо прочего, удачливые люди по-здоровому эгоистичны, добавляет нейробиолог. Они знают, что им нравится, и не готовы от этого отказываться ради социальных норм. Тем самым они поддерживают достаточный для везения уровень дофамина. Еще один парадокс: искренняя щедрость активирует центр удовольствия сильнее, чем получение выгоды для себя. А математические симуляции теории игр показывают, что те, кто не выходит из процесса даже при постоянных неудачах, в итоге выигрывают. А те, кто сдается, обнуляют вероятность успеха.

Анна Кулецкая