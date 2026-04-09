В Кингисеппе из-за аварии на сетях без воды остались почти 10 тысяч человек

В городе Кингисепп Ленинградской области из-за аварийного отключения без холодной воды остались около 10 тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По предварительной информации, без воды остались 9 613 человек»,— отметили в ведомстве.

Специалисты ресурсоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Большая Советская, д. 37/2.

На время отключений для жителей организовали подвоз воды по требованию.

Матвей Николаев