В Кингисеппе из-за аварии на сетях без воды остались почти 10 тысяч человек
В городе Кингисепп Ленинградской области из-за аварийного отключения без холодной воды остались около 10 тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«По предварительной информации, без воды остались 9 613 человек»,— отметили в ведомстве.
Специалисты ресурсоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Большая Советская, д. 37/2.
На время отключений для жителей организовали подвоз воды по требованию.