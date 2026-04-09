Выдача розничных кредитов в Челябинской области выросла на 18,6%

В марте 2026 года жителям Челябинской области выдали 83,6 тыс. розничных кредитов. Это на 18,6% больше, чем в феврале, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в прошлом месяце россиянам одобрили 3,3 млн подобных займов. С февраля показатель увеличился на 18,4%. Наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных розничных кредитов зафиксирована в Хабаровском крае (+24,3%), а также в Воронежской (+23,5%), Саратовской (+22,6%), Нижегородской (+22,6%) и Белгородской (+22,3%) областях.

Виталина Ярховска