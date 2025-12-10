Каково Прабово в Кремле

10 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что индонезийский коллега пригласил российского в Индонезию и, не удержавшись, высказался насчет поездки Владимира Путина в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индонезийские головные уборы способны оценить прежде всего в Чечне

Индонезийские головные уборы способны оценить прежде всего в Чечне

Прабово Субианто засобирался в Москву, можно сказать, внезапно, что стало, видимо, некоторой проблемой для российского протокола. Но Владимир Путин хотел встретиться с коллегой (не так уж много у него в конце концов международных встреч), так что теперь понятно, почему встречу с членами СПЧ со среды перенесли на вторник, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на мой вопрос, почему в очередной раз встречаются в ВКС-режиме, ответил коротко и только теперь ясно:

— Так быстрее всех собрать.

Представительский кабинет Кремля быстро, как говорится, наполнялся людьми. Пришел министр иностранных дел Сергей Лавров — только что из Совета федерации, где больше часа провел на трибуне, отвечая на вопросы сенаторов, причем после этого переговоры с президентом Индонезии должны были показаться ему легкой прогулкой по Соборной, допустим, площади Кремля, но только если бы что-нибудь затруднительное можно было найти в вопросах сенаторов.

Отрадно было видеть Сергея Лаврова в хорошей форме, в том числе и физической, а в этом можно было не сомневаться, судя по тому, как, стоя у квазикамина, пристально изучал он журналистов, явно желая проверить их на прочность, даже если они не давали к этому никакого повода (а они всегда дают).

В конце концов он негромко обвинил их в пассивности (хотя трудно быть активным на расстоянии в пять метров от объекта активности) и потерял к ним всякий интерес.

Перед самым началом переговоров обратил на себя внимание первый вице-премьер Денис Мантуров, который подошел к президенту, уже искавшему глазами индонезийского коллегу в коридоре (тот только приехал в Кремль), и что-то стал выяснять у него. Господин Путин сначала смотрел на первого вице-премьера с некоторым удивлением, а потом вроде и сам заинтересовался темой. Выглядело это по крайней мере странно для человека, сделавшего из многолетних наблюдений за такими переговорами целую профессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У вице-премьера Дениса Мантурова нашлись дела к Владимиру Путину за полминуты до начала переговоров

У вице-премьера Дениса Мантурова нашлись дела к Владимиру Путину за полминуты до начала переговоров

Заинтересовало и соотношение сил на переговорах. То есть с российской стороны кроме Владимира Путина было семь человек, включая, например, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину (разве не странно?) и министра сельского хозяйства Оксану Лут (ничего странного), а с индонезийской — только два. Обычно все-таки поровну. Да, все торопились — и уж как приехали, так приехали.

— У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства,— высказался Владимир Путин в начале переговоров.— Мы не в претензии! Мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня.

Еще больше, и даже гораздо больше, и российского, и индонезийского коллег интересовали вопросы военно-технического сотрудничества. (Был здесь и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.)

— У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия,— добавил господин Путин.— Индонезия — наш традиционный партнер в этой сфере. И взаимоотношения между военными ведомствами, напрямую между военными ведомствами, развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личная пресса индонезийского президента на первый план выдвигает общественное

Личная пресса индонезийского президента на первый план выдвигает общественное

Господин Субианто обратился к российскому коллеге:

— Хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки.

Да что же у него за дело было такое срочное?

— Пользуясь случаем, хотел бы от всего сердца пригласить вас посетить Индонезию с визитом в удобное для вас время,— добавил он.— Вероятно, это будет возможно в 2026 либо 2027 году (то есть можно было не так спешить, как он в Москву.— А. К.). Мы подстроимся под ваше расписание (даже так?.— А. К.) и будем очень рады принять вас в нашей стране!

— Спасибо большое, обязательно это сделаю,— кивнул Владимир Путин.

— Не все же вам в Индию ездить! — не удержался Прабово Субианто.

Ого, а это была ревность.

Андрей Колесников