В Челябинской области расположено больше всего нелегальных свалок в УрФО

На конец 2025 года в Челябинской области зафиксировано 106 несанкционированных свалок. Это самое большое число среди регионов Уральского федерального округа, следует из статистики Росприроднадзора.

За год в регионе было ликвидировано 30 нелегальных свалок и выявлено 20.

Меньше всего несанкционированных участков с отходами на конец 2025 года среди субъектов УрФО находится на территории Курганской области — четыре. Регион выявил 319 свалок и ликвидировал 320. В топ-3 также попали Ямало-Ненецкий (восемь свалок к концу прошлого года) и Ханты-Мансийский (29) автономные округа. По стране лидерами по количеству таких участков стали Республика Бурятия (619), Оренбургская область (571) и Краснодарский край (499).

Виталина Ярховска