Более 30 см снега выпало на Красной Поляне

На Красной Поляне в ночь на 9 апреля выпало более 30 см снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Осадки начались прошлой ночью, и по состоянию на 08:00 9 апреля снегопад продолжался на самых нижних отметках. Суточный прирост снега на отметке 1460 м составил плюс 33 см, выше 2 тыс. м — плюс 21 см.

Известно, что горнолыжный сезон на Красной Поляне продлится еще месяц, завершится он 9 мая. Летний сезон в горной долине «Цирк-2» начнется 1 июня. Для гостей будут доступны более 40 км экотроп разной сложности, тематические парки, встречи с экзотическими животными, а также полеты на воздушном шаре и парапланах.

«Ъ-Сочи» писал, что, по данным пресс-службы аэропорта города-курорта, неблагоприятные метеоусловия в районе аэропорта Сочи 9 апреля вынудили экипажи пяти рейсов принять решение об уходе на запасные аэродромы. В средних и высоких горах Сочи 9 апреля прогнозируется, что количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления — очень сильный снег. Осадки продолжатся до конца дня.

Алина Зорина