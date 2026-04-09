Соцфонд: пенсии за май часть россиян получат досрочно

Соцфонд сообщил о досрочной выплате майских пенсий части российских пенсионеров. Изменения в графике внесли из-за майских праздников. Первыми средства получат те граждане, которым пенсия приходит в банк. При этом досрочная выплата затронет все виды пенсий — страховые, накопительные, социальные, по старости или инвалидности.

В Соцфонде отметили, что никаких заявлений о досрочной выплате подавать не нужно.

Что касается тех граждан, которые получают пенсию на почте, «почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», сообщили в Соцфонде ТАСС. Доставку пенсий на дом почтальоны начнут со 2– 3 мая. С этого же периода начнутся выплаты в отделениях.