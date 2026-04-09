Дуров обвинил Евросоюз в попытке использовать Telegram для слежки

Евросоюз пытается оправдать свои попытки усиления слежки и цензуры через контролируемые неправительственные организации (НПО) и СМИ. Об этом заявил основатель и владелец Telegram Павел Дуров в своем канале.

Павел Дуров заявил, что европейскую НПО AI Forensics финансирует Джордж Сорос, а сама организация работает на Еврокомиссию. AI Forensics «утверждает, что Telegram — это проблема, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в закрытых группах» мессенджера, написал он. Господин Дуров также прикрепил скриншот публикации государственного канала France24, в которой приводится исследование AI Forensics. В нем указано, что почти 25 тыс. пользователей Telegram участвовали в распространении и продаже детской порнографии, сексуализированных дипфейков и фото обнаженных женщин без их согласия. Авторы исследования предположили, что источниками для таких материалов служили другие популярные соцсети, а мессенджер выступал в роли связующего узла.

«Безумный нарратив этой “неправительственной” организации распространяется глобалистскими изданиями (El Pas, Der Spiegel, Wired) и AFP (французский аналог ИТАР-ТАСС), который копируется “свободной” французской прессой (Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France, Le Figaro)»,— заявил господин Дуров. Он добавил, что необходимо пресекать «подобные попытки манипулирования общественностью, потому что их используют для того, чтобы отнять у нас остатки свобод».

В комментарии для портала SecurityLab команда Telegram заявила, что зависимость сообществ с сексуализированным контентом от других соцсетей указывает на отсутствие в мессенджере рекомендательных алгоритмов, которые помогали бы таким группам расти внутри него. Кроме того, это свидетельствует о «проактивной модерации» поиска, сообщили в Telegram.