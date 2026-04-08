В Испании и Италии обнаружили сеть Telegram-каналов по продаже детского порно

Почти 25 тыс. пользователей Telegram участвовали в распространении и продаже детской порнографии, сексуализированных дипфейков и фото обнаженных женщин без их согласия, следует из исследования европейской неправительственной организации AI Forensics.

Эти данные НПО приводит после шести недель изучения 16 испанских и итальянских чатов и каналов в Telegram. По данным AI Forensics, пользователи за это время разместили более 80 тыс. фото, видео- и аудиозаписей. Некоторые из них содержали детскую порнографию, в том числе изображения и видео с сексуализированным насилием.

AI Forensics сообщает, что многие подобные каналы предоставляют доступ к такого рода контенту по подписке стоимостью €5 в месяц. Постоянный доступ к порнографии предоставлялся за €20–50.

Организация призывает мессенджер принять меры по борьбе с подобным контентом и считает, что пока Telegram делает для этого недостаточно. В частности, AI Forensics заявила, что, хотя некоторые такие каналы были удалены, они вскоре возобновляли работу под тем же названием. В Telegram заявили, что распространение сексуализированных изображений без согласия запрещено в мессенджере, однако эффективно бороться с таким контентом сложно.

Яна Рождественская