В 2025 году в Екатеринбурге три человека погибли по вине водителей самокатов

По итогам 2025 года в Екатеринбурге произошло 127 аварий с участием электросамокатов, в которых четыре человека погибли и 128 человек пострадали, сообщил на пресс-конференции начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш. По вине водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировано 76 ДТП, где три человека погибли. С личными электросамокатами произошло 16 аварий, один человек погиб. Всего за прошлый год в авариях с самокатами пострадали 36 детей.

По словам Романа Ярыша, самокатами «Яндекс.Go» совершено 29 ДТП, один человек погиб, 31 — пострадал, с самокатами Whoosh зафиксировано 35 ДТП, два человека погибли, 33 получили ранения. С самокатами кикшеринговой компании «Юрент» зарегистрировано 20 аварий, в которых пострадали 20 человек.

Количество ДТП по сравнению с 2024 годом снизилось, а количество нарушителей, напротив, выросло с 3,8 тыс. до 5,2 тыс. Одни из самых частых нарушений, которые фиксируют на улицах Екатеринбурга – это езда вдвоем и проезд на переходах не спешившись.

В 2026 году сезон стартовал 1 апреля, и уже было зарегистрировано одно ДТП с электросамокатом. Так, 6 апреля на ул. Вайнера напротив ТЦ «Европа» произошел наезд на ребенка.

В этом году на улицах города установят около 16 тыс. самокатов. Администрация Екатеринбурга предложила компаниям ограничиться 5 тыс. на оператора.

Мария Игнатова