Власти Башкирии не намерены приватизировать акции «Башнефти»

Власти Башкирии не включили в прогнозный план приватизации 6,36-процентный пакет «Башнефти». В пресс-службе главы республики заявили «Интерфаксу», что продажа акций ПАО «Башнефть» «в порядке приватизации не рассматривается».

Суммарно в обращении находятся 177,6 млн акций «Башнефти», включая 147,8 млн обыкновенных и 29,8 млн привилегированных. Ее крупнейший акционер — «Роснефть» (57,7% ценных бумаг). Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти» (44,4 млн бумаг).

В декабре 2025 года стало известно о планах правительства Башкирии сократить свою долю в ПАО АНК «Башнефть». Министерство земельных и имущественных отношений республики подготовило соответствующий проект поправок в план приватизации госимущества. Документ предполагал вывод на рынок 11,3 млн акций нефтяной компании — 6,36% ее уставного капитала (около четверти доли, находящейся в собственности региона). Однако этот проект программы приватизации не был принят.