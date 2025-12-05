Башкирия подготовила проект о приватизации части акций «Башнефти»

Правительство Башкортостана намерено сократить свою долю в ПАО АНК «Башнефть». Министерство земельных и имущественных отношений республики подготовило проект поправок в план приватизации госимущества на 2024–2026 годы.

Документ предполагает вывод на рынок 11,3 млн акций нефтяной компании — 6,36% ее уставного капитала. Этот пакет составляет около четверти доли, находящейся в собственности региона. На данный момент Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти» (44,4 млн бумаг).

Суммарно в обращении находятся 177,6 млн акций «Башнефти», включая 147,8 млн обыкновенных и 29,8 млн привилегированных, следует из данных компании. Ее крупнейший акционер — «Роснефть», которая контролирует 57,7% ценных бумаг. Вторым по величине акционером остается Республика Башкортостан.

В этом же документе министерство Башкирии предлагает уточнить параметры приватизации АО Агропромышленный комплекс «Алексеевский», санаториев «Ассы» и «Танып».

«Я думаю, что акции будут продаваться на рынке. По крайней мере, есть такое поручение президента. Полагаю, что это нужно делать позже, потому что я уверен в снятии американских санкций с Мосбиржи и разморозке резервов. Тогда нефтянку можно будет продать подороже»,— сообщил в разговоре с изданием экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Крепкий курс рубля и дешевая нефть ударили по «Роснефти», и ее чистая прибыль упала на 70%, добавил господин Разуваев. По его мнению, из-за этого российская компания вряд ли захочет покупать «Башнефть».