Мосбиржа начала маркировку бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации

Московская биржа (MOEX: MOEX) 9 апреля промаркировала 17 ценных бумаг шести эмитентов, раскрытие информации которых сочла недостаточным. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Маркировка коснулась акций ПАО «Юнипро» и ПАО «ГАЗ», облигаций банка «Пересвет», «Башнефти», «Мосэнерго» и «Роснано».

Новая редакция правил листинга Мосбиржи вступила в силу с 1 апреля. В конце января Минюст зарегистрировал соответствующее указание Банка России. Маркировке подлежат бумаги тех компаний, которые ограничивают информацию о своей деятельности в объеме, превышающем предусмотренный законами и постановлениями правительства (№ 1102 и № 1173). Первое из них позволяет не раскрывать информацию в полном объеме из-за санкций. Второе — дает возможность не раскрывать некоторые данные кредитным организациям.

Маркировка не потребуется для облигаций — при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня «А-» у выпуска, эмитента или поручителя, а также для акций — при наличии двух некредитных рейтингов не ниже *** (трех звезд). Под звездным рейтингом имеется в виду независимая оценка потенциала роста акций компаний. В отличие от кредитных рейтингов, показатель оценивает инвестиционную привлекательность бумаг, а не надежность долга. До 1 октября 2026 года также не будут маркировать акции эмитентов с правом самостоятельно определять объем раскрываемой информации, следует из указа президента от 2023 года.