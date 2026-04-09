В аэропортах Сочи и Геленджика ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Геленджика и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения распространяются на прием и вылет воздушных судов. По данным Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории Геленджика объявили ракетную опасность. Глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.

Гражданам, находящимся во время ракетной опасности на улице, необходимо зайти в здания и укрыться в подвалах, цокольных этажах или помещениях без окон, особенно если они выходят на морскую сторону. В качестве укрытия рекомендуется использовать коридоры, прихожие, тамбуры или ванные комнаты внутри квартир.

Мэр Геленджика также напомнил, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб запрещена законом и может помешать их работе. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону экстренных служб 112.

Алина Зорина