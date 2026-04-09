FESCO зафиксировала убыток 3,2 млрд руб. по МСФО в 2025 году

Транспортная группа FESCO по итогам 2025 года получила чистый убыток 3,169 млрд руб. против прибыли 25,4 млрд руб. годом ранее, следует из ее отчетности по МСФО.

Убыток связан с отрицательным эффектом курсовых разниц при переоценке внутригрупповых обязательств, который составил 8,8 млрд руб. Без учета этого фактора прибыль оценивается в 5,6 млрд руб. Планы по погашению обязательств перенесены на 2026 год из-за санкций ЕС.

Выручка снизилась на 7,2%, до 171,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 48%, до 28,4 млрд руб., рентабельность — до 17%. Чистый долг уменьшился до 22,23 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA вырос до 0,8x. При этом операционные показатели улучшились: интермодальные перевозки выросли на 7%, до 678 тыс. ДФЭ, международные морские — на 5%, каботажные — на 19%.

Транспортная группа FESCO, находящаяся под управлением госкорпорации «Росатом», объединяет портовые, железнодорожные и логистические активы. В ее структуре — Владивостокский морской торговый порт, «ФЕСКО Интегрированный транспорт», «Дальрефтранс», «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс».

7 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку «Росатома» и DP World по выкупу 49% в совместном предприятии, через которое планируется получить долю в «Дальневосточном морском пароходстве» — головной структуре группы FESCO.