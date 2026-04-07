«Известия»: ФАС одобрила сделку «Росатома» и DP World по выкупу доли в FESCO

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку «Росатома» и DP World по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которое планируется получить долю в Дальневосточном морском пароходстве (ДВМП) — головной структуре группы FESCO. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

DP World — международная логистическая компания из ОАЭ со штаб-квартирой в Дубае. Компания специализируется на грузовой логистике, управлении портовыми терминалами, морских сервисах и развитии зон свободной торговли.

Сейчас сделка находится на рассмотрении в правкомиссии, отметили два собеседника издания. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 24 декабря «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика» — СП, в которое планируется внести 92,5% акций ДВМП. Российская сторона сохранит 51%, эмиратская — получит 49% в обмен на денежный вклад.

Договоренности о создании совместного логистического бизнеса с участием FESCO были достигнуты еще в марте, писал РБК. Представитель «Росатома» сообщил изданию, что партнерство нацелено на развитие глобального логистического оператора и усиление транспортного потенциала, включая Северный морской путь.

Проект станет вторым совместным предприятием «Росатома» и DP World. В 2023 году они создали компанию «Международная контейнерная логистика» с распределением долей 51/49 для развития цепочек поставок между странами БРИКС.