В Сочи возбуждено уголовное дело после падения ребенка с нежилого здания

В Сочи возбуждено уголовное дело после того, как девятилетний мальчик получил травмы при падении с седьмого этажа нежилого здания на улице Учительской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ребенок упал с нежилого здания и был доставлен в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователь проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия. Расследование поставлено на контроль руководителем СК России по Краснодарскому краю Андреем Масловым в аппарате следственного управления.

Алина Зорина