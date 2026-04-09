В Геленджике объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале, призвав жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Людям, находящимся на улице, рекомендуется зайти в здания и укрыться в подвалах, цокольных этажах или помещениях без окон, особенно если они выходят на морскую сторону. В качестве укрытия следует использовать коридоры, прихожие, тамбуры или ванные комнаты внутри квартир.

Власти предупреждают, что автомобили не обеспечивают необходимой защиты и не должны использоваться как укрытие. Жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах до официального сообщения об отмене угрозы.

«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию»,— говорится в обращении мэра.

Отдельно подчеркивается, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб запрещена законом и может помешать их работе. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону экстренных служб 112.

Алина Зорина