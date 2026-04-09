Жителей Новороссийска призывают не подходить к окнам
Из-за объявления ракетной опасности жителей Новороссийска призвали не подходить к окнам и находиться в укрытиях. О мерах безопасности напомнил глава города Андрей Кравченко.
Новороссийцам рекомендуется укрыться в помещениях со сплошными стенами без остекления. Это может быть коридор, ванная, кладовая или туалет.
В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на подземной парковке.
Для укрытий не подходят места под автотехникой, а также стены многоквартирных домов и магазинов, так как взрывной волной могут выбиться стекла. Безопасное расстояние от таких зданий составляет 30-50 м.