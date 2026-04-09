Конюшенное ведомство в Петербурге превратят в культурно-гастрономический кластер

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга выдал разрешение на реставрацию и адаптацию Конюшенного ведомства — объекта культурного наследия федерального значения. Проект предполагает сохранение исторического облика комплекса с одновременным созданием современных общественных и гастрономических пространств. Ключевым принципом станет баланс между развитием и бережным отношением к наследию, заявил губернатор города Александр Беглов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наша цель неизменна — баланс между сохранением и развитием. Этот подход мы стремимся применять и к городу в целом. Конюшенное ведомство — один из старейших архитектурных ансамблей», — отметил господин Беглов.

По его словам, реализация проекта позволит вернуть объекту активную городскую функцию и сделать его новой точкой притяжения.

Согласно концепции, около 60% площадей займут общественные пространства, еще 40% — предприятия общественного питания. Входы организуют через пять исторических павильонов, что обеспечит сквозные маршруты от набережной Мойки к Конюшенной площади и от Конюшенного переулка к близлежащим мостам.

Проект разработан архитектурным бюро «Студия 44». Он включает восстановление двух внутридворовых флигелей в исторических габаритах, создание центрального открытого двора, гастрономического променада в западном крыле и многофункциональных выставочных пространств — в том числе в интерьерах бывшей квартиры барона Карла Маннергейма.

В рамках реставрации запланированы работы по сохранению чугунных колонн, музеефикации деревянных конструкций, восстановлению скульптуры коня на шаре над северным павильоном, а также реставрация фасадов и кровли церкви Спаса Нерукотворного Образа. Проект профинансирует инвестор.

Конюшенное ведомство — один из старейших архитектурных комплексов центра Санкт-Петербурга. Он находится в районе Конюшенной площади и набережной реки Мойки. Комплекс был создан в первой половине XVIII века при императорском дворе. Современный облик ансамбля сформировался в 1720–1730-х годах и позднее неоднократно перестраивался. В 1817-1823 годах комплекс реконструировал Василий Стасов. В 2001 году здания получили статус объекта культурного наследия федерального значения.

