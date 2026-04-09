Ракетная опасность объявлена в Геленджике

В Геленджике действует режим ракетной опасности, об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Население призывают переместиться в укрытия и использовать правило «двух стен» — находиться в коридоре, прихожей или ванной. В качестве укрытия запрещается использовать автомобили и открытые пространства.

Ракетная опасность также объявлена в Новороссийске. В ночь с 8 на 9 апреля в Геленджике и Новороссийске действовала угроза атаки БПЛА.

