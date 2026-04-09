Житель Ярославля отдал мошенникам 12 млн рублей

В Ярославле местный житель, находясь под влиянием мошенников, продал автомобиль, обналичил личные сбережения и перевел неизвестным 12 млн руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

В начале февраля 58-летнему ярославцу позвонил якобы менеджер маркетплейса и попросил продиктовать код из СМС для получения посылки. Затем на телефон мужчины пришло СМС-оповещение об оформлении доверенности с призывом позвонить по номеру.

Местный житель последовал указаниям: неизвестная, ответившая на звонок, представилась сотрудницей Роскомнадзора и сообщила, что ранее с мужчиной говорили мошенники, его деньги теперь находятся под угрозой, а сам ярославец может стать пособником недружественных стран. Она убедила жителя Ярославля перевести деньги на неизвестные счета для их сохранения, что и было сделано.

Затем мошенники продолжили обманывать ярославца. По их указаниям он передал деньги неизвестному в парке, а затем продал машину и в салоне сотовой связи перевел все оставшиеся средства по указанным номерам телефонов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Алла Чижова