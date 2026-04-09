В Туапсинском районе объявлена ракетная опасность
Ракетную опасность объявили на территории Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жителей просят не подходить близко к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.
Для укрытия не рекомендуется использовать автомобиль. Также нельзя прятаться под стенами многоквартирных домов.