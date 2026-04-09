Корпорации затянули бонусные пояса

Квизы, фитнес, обучение, ДМС и корпоративные пенсии — эти мотивационные программы работодатели сохраняют для сотрудников. Но не везде и не для всех: в некоторых компаниях найм сокращают. А при определении бонусной части ориентируются не на индивидуальные поощрения, а на «командные решения».

Лучшие программы мотивации получают сотрудники из сферы IT и финансов. По данным аналитиков hh.ru и Dream Job, помимо расширенного пакета медобслуживания, там предлагают обучение за счет компании, льготный фитнес, мобильную связь и даже корпоративную пенсию. «Базовый минимум» здесь гораздо выше, чем в других сферах, говорит заместитель генерального директора по персоналу IT-холдинга Т1 Екатерина Колесникова:

«Бурный рост цифровой индустрии, а также конкуренция за лучшие таланты и разработчиков привели к тому, что у IT-фирм и финтеха появились отличные пакеты льгот. Программа "Благополучие" — это комплекс, включающий физическое и психологическое здоровье, а также финансовую грамотность. В крупных IT-компаниях даже есть свои корпоративные университеты».

Среди популярных инструментов мотивации — предоставление транспорта и жилья, компенсация питания и оплата санаториев. Фирмы сотрудничают с сервисами подписок, магазинами или химчистками, которые предоставляют корпоративные скидки и привозят заказы на работу. У некоторых крупных компаний введена собственная валюта, которая начисляется за общественную активность. За нее можно купить мерч или обед с одним из топ-менеджеров. Но командные бонусы гораздо полезнее индивидуальных, считает вице-президент по организационному развитию девелопера GloraX Наталья Лешина:

«Система заботы и развития сотрудников базируется на создании команды, нацеленной на результат. При условии, что люди не теряют свою индивидуальность. Поэтому первоочередная задача, которую мы решаем, направлена на создание общности коллектива. Большинство программ обучения создаются самими сотрудниками. На мой взгляд, расширенные программы, где каждый рассматривается как отдельная индивидуальность, могут привести к парадоксальному результату — большинство людей перестанут чувствовать сплоченность».

По данным SuperJob, в начале 2026 года число открытых вакансий уменьшилось на 12% по сравнению с 2025-м. При этом количество резюме увеличилось на 22%. В феврале на одну вакансию приходилось почти 10 резюме. В прошлом году конкуренция за рабочие места была в два раза ниже, говорят аналитики рынка. Меньше всего персонала набирают в логистике, строительстве и IT. Части компаний все же приходится урезать соцпакет, говорит управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин:

«В некоторых компаниях предлагают спортивные мероприятия: футбол, волейбол, хоккей. Кому-то интересна йога в офисе. Существуют такие практики, как короткая пятница летом или отпуск в день рождения. Этот год непростой — экономика заморозилась. В такой ситуации многие фирмы направлены не на развитие, а на выживание. Под нож идут многие корпоративные программы. В первую очередь режут обучение. А с учетом того, что страховки в этом году подорожали на 15-20%, бизнес предлагает сотрудникам ДМС, например, без стоматологии».

Кандидаты самых востребованных вакансий могут просить у работодателя больше бонусов. В этом году среди таких профессий — разработчики ПО, специалисты по кибербезопасности и работе с данными.

Юлия Савина