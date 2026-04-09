Сальдо: атакованный ВСУ сухогруз затонул после буксировки в Краснодарский край

После атаки ВСУ на российской сухогруз в Азовском море его отбуксировали в Кучугуры Краснодарского края, затем судно затонуло. Об этом журналистам сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Господин Сальдо уточнил, что на сухогрузе перевозили 3 тыс. т пшеницы. «Судовладелец заявлял о намерении по возможности этот груз спасти, но окончательные решения зависят от технического состояния судна и результатов обследования»,— отметил господин Сальдо (цитата по ТАСС).

В интервью «РИА Новости» херсонский губернатор рассказал, что угрозы утечки нефтепродуктов на сухогрузе сейчас нет. Спасатели в ближайшее время откачают топливо из судна. «Дело в том, что там нефти как таковой не было. Там были нефтепродукты топлива, которые предназначены для работы силовой установки»,— пояснил Владимир Сальдо.

Грузовой теплоход «Волго-Балт-138» был атакован беспилотником ВСУ 3 апреля, когда шел из порта Азов в Ростовской области на выгрузку в порт Кавказ в Краснодарском крае. Погибли три члена экипажа. Еще девять моряков самостоятельно эвакуировались. Они вышли на связь 5 апреля, когда добрались до берегов Херсонской области. Их встретили местные жители и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб.