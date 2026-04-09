ЮФО занимает третье место в России по потреблению куличей и яиц на Пасху

Жители Южного федерального округа (ЮФО) за пасхальную неделю съедят порядка 9 млн куличей и 20 млн яиц. По объему потребления этих праздничных блюд регион занимает третье место в России. Такие данные предоставили аналитики Россельхозбанка.

«В Южном федеральном округе Пасха остается одним из самых значимых семейных праздников, что ежегодно формирует высокий и устойчивый спрос на традиционные продукты. По объему потребления куличей и яиц Южный федеральный разделяет третье место с Сибирью, на его долю приходится 11% от праздничного стола»,— рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

В банке подчеркнули, что на Кубани и Дону сохраняются казачьи традиции: большинство семей самостоятельно готовят куличи и пасхи. В крупных городах округа — Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани — набирают популярность онлайн-продажи пасхальных товаров и наборов для выпечки. По данным аналитиков, доля интернет-торговли такими товарами в ЮФО уже достигает 25%.

Отмечается, что в регионах с развитым сельским хозяйством, в частности в Краснодарском крае, цены на пасхальную продукцию остаются более стабильными благодаря локализации производства. В целом спрос на пасхальные продукты в ЮФО ежегодно растет на 25% в предпраздничный период.

По оценке экспертов РСХБ, в целом по России в пасхальную неделю съедают более 80 млн куличей и 200 млн яиц. Для обеспечения производства выпечки российским производителям требуется 12 тыс. т муки, 10 млн литров молока, 4 тыс. т сливочного масла и 120 млн яиц.

Александра Локтионова