Tasnim опубликовало схему расположения морских мин в Ормузском проливе

Иран ввел альтернативные маршруты судоходства в Ормузском проливе в обход мест, где размещены морские мины. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КСИР Фото: Пресс-служба КСИР

В КСИР рекомендовали судам входить из Оманского моря на север, а выходить — из Персидского залива с проходом южнее острова Ларк. Агентство также опубликовало карту. На ней изображен большой круг, обозначенный как «опасная зона» в центре Ормузского пролива.

«В связи с военным положением в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможным наличием различных противокорабельных мин в основной зоне движения всем судам... сообщается, что для соблюдения правил морской безопасности и избежания возможного столкновения с морскими минами... следует использовать альтернативные маршруты для прохода через Ормузский пролив...»,— указано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельной приостановке ударов по Ирану при условии открытия Ормузского пролива. К решению присоединился Израиль. На следующий день Израиль ударил по Ливану. При атаке, по данным ливанского управления гражданской обороны, погибли 254 человека, пострадали еще 1,1 тыс. В ответ Иран снова заблокировал морской коридор.