Лучший бомбардир сезона НХЛ Макдэвид набрал пять очков в матче против «Сан-Хосе»

«Эдмонтон Ойлерс» на выезде победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

Во всех голах «Эдмонтона» поучаствовал капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард сделал хет-трик и отличился двумя результативными передачами. Также у победителей шайбы забросили Джек Рословик и Василий Подколзин, записавший в свой актив голевой пас. В составе «Сан-Хосе» голы забили Маклин Селебрини и Кифер Шервуд. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Коннор Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На его счету 133 (47 голов + 86 передач) очка. Вторым идет российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 127 (43 + 84) очков. Тройку лучших замыкает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон — 123 (51 + 72) очка.

«Эдмонтон» с 90 очками по итогам 79 матчей занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сан-Хосе», набравший 81 очко в 77 встречах, располагается на пятой строке.

Таисия Орлова