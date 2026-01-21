Минфин спрогнозировал дефицит бюджета из-за недобора нефтегазовых доходов

В начале года в федеральном бюджете России будет существенный дефицит из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов. Такое предположение высказал замминистра финансов Владимир Колычев. Он обосновал свой прогноз низкими ценами на нефть в январе.

Владимир Колычев отметил, что в последние несколько лет государство авансирует закупки, которые предусмотрены в законе о бюджете. Поэтому в январе-феврале в бюджете России будет «оптически» большой дефицит. «Но нам казалось, что к этому привыкли все. И в принципе этот год, скорее всего, повторит такую же динамику,— сказал господин Колычев (цитата по «Интерфаксу»), — но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году».

Замглавы Минфина сообщил, что в 2026 году правительство рассчитывает на рост ненефтегазовых доходов. По его словам, в 2025 году их процент увеличился. Господин Колычев связал это с мерами по «обелению» экономики и поправками в налоговую систему.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета в 2025 году составили 37,3 трлн руб., расходы — 42,9 трлн руб. В результате дефицит сложился в размере 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП. Изначально закон о бюджете-2025 был принят с куда меньшим отставанием доходов от расходов — 0,5% ВВП. Однако в июне из-за сокращения нефтегазовых доходов он был увеличен более чем втрое — до 1,7%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бюджет на пять с плюсом».