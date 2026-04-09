Почему в одинаковых домах платят за отопление по-разному

Жители Челябинска, сравнивая квитанции за отопление за март, февраль и январь этого года, часто обращают внимание, что суммы в похожих домах различаются, хотя погода и тарифы одинаковы.

Чтобы разобраться в причинах, «Уралэнергосбыт» проанализировал начисления за первые три месяца 2026 года в двух многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета, с квартирами сопоставимой площади. Результаты наглядно показывают, откуда берется переплата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт» Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт»

Разница в суммах за три месяца между этими домами составила 3 ,6 тыс. руб. Жители дома на Коммунаров платят заметно больше, чем жители дома на проспекте Ленина. Погода (среднемесячная температура: январь — 16,8°C, февраль — 11,9°C, март — 6,3°C) и тарифы для обоих домов были абсолютно одинаковыми. Значит, причина кроется не в них, а в том, сколько тепла фактически потребил каждый дом.

Общедомовой счетчик фиксирует весь объем тепла, поступивший в здание. Если внутридомовая система отопления не отрегулирована — дом забирает больше тепловой энергии, чем нужно. Возникают перетопы: батареи горячие, в квартирах душно, жители открывают форточки, а счетчик продолжает накручивать гигакалории. В доме на Коммунаров система работает именно в таком режиме. А на Ленина, где плата за три месяца почти вдвое ниже, управляющая компания выполняет регулировку своевременно.

Мы получаем большое количество обращений, жители жалуются: на улице уже плюс, а батареи всё ещё горячие. Это прямое следствие отсутствия регулировки. Теплоснабжающая организация (АО «УСТЭК-Челябинск») уже снизила температуру теплоносителя до минимально возможных 75°C. Ниже опускать нельзя, так как тот же теплоноситель используется для горячего водоснабжения, а по санитарным нормам вода в кране должна быть не ниже 60°C. Поэтому единственный способ убрать перегрев в квартирах — настроить тепловой узел силами управляющей компании. Если управляющая компания этого не делает, жители продолжают переплачивать и испытывать дискомфорт из-за духоты.

Отопительный период завершится только после того, как среднесуточная температура воздуха продержится выше +8°C в течение пяти дней подряд. Решение принимает глава города.

Что делать жителям, которые уже сейчас видят, что их дом явно перетапливают, а УК бездействует? Нужно письменно обратиться в управляющую компанию с требованием отрегулировать тепловой узел. При отсутствии реакции со стороны УК жители вправе направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию о бездействии УК.

Данные о фактическом потреблении тепла домом вы можете взять из квитанций. Необходимая информация отражена в разделе «Информация по общедомовым приборам учета».

Помните: общедомовой счетчик не экономит, он лишь честно показывает объем поступившего тепла. А сумма к оплате зависит от того, насколько рационально ваша управляющая компания распорядилась этой энергией.

ООО «Уралэнергосбыт»