Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Сочи проводит проверку из-за падения ребенка с седьмого этажа недостроя

Прокуратура Хостинского района Сочи организовала проведение проверки по факту падения малолетнего ребенка с седьмого этажа недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, вечером 8 апреля этого года во время прогулки мальчик упал с седьмого этажа незаселенного здания, которое расположено в Сочи на улице Учительской. В результате произошедшего ребенка госпитализировали.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований прокуратура Хостинского района Сочи рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алина Зорина

Новости компаний Все