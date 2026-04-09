Прокуратура Сочи проводит проверку из-за падения ребенка с седьмого этажа недостроя

Прокуратура Хостинского района Сочи организовала проведение проверки по факту падения малолетнего ребенка с седьмого этажа недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно предварительным данным, вечером 8 апреля этого года во время прогулки мальчик упал с седьмого этажа незаселенного здания, которое расположено в Сочи на улице Учительской. В результате произошедшего ребенка госпитализировали.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований прокуратура Хостинского района Сочи рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алина Зорина