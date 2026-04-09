Подросток на мопеде столкнулся с иномаркой в Новороссийске

В станице Раевской под Новороссийском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мопедиста и водителем легкового автомобиля. Как сообщили в госавтоинспекции города, 15-летний подросток, управлявший мопедом, попал в больницу с травмами.

Авария произошла днем 8 апреля. По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда двигался по улице Садовая в Раевской и не уступил дорогу легковому автомобилю марки «Шевроле», в результате чего допустил столкновение.

Подростка доставили в медицинскую организацию после ДТП. Это не первый подобный случай в Новороссийске за последнее время. 5 апреля в Раевской пострадал 15-летний водитель мотоцикла-эндуро.

Кристина Мельникова