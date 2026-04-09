Таможенники изъяли BMW X5 из-за уклонения от уплаты платежей в Краснодаре

Краснодарские таможенники изъяли автомобиль BMW X5 2025 года выпуска из-за уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Автомобиль прибыл в порт Туапсе из Турции якобы для получателя товара из Кыргызстана. Перевозчик — житель Краснодарского края — должен был доставить иномарку по месту назначения, однако автомобиль не покинул территорию России в установленный срок.

Транспортное средство обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из автосалонов Краснодара. В операции участвовали сотрудники Краснодарской и Южной оперативной таможен совместно со службой в Сочи Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

«По факту совершения незаконных операций с транспортным средством в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 3,3 млн руб.»,— отметил заместитель начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

Материалы уголовного дела направили в суд.

