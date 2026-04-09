Объект культурного наследия регионального значения Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде вновь требует ремонта. Декоративная облицовка ОКН обрушается, на двух площадках установлены аншлаги о том, что проход запрещен, ведется мониторинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В управлении делами правительства Нижегородской области сообщили, что с учетом высокой нагрузки из-за аномально снежной зимы сейчас организован ежедневный мониторинг состояния конструкций лестницы. По его итогам примут дальнейшие решения «о поддержании конструктива лестницы в надлежащем состоянии».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году у Чкаловской лестницы обвалилась часть парапетов. После этого ОКН перевели из муниципальной в областную собственность и отреставрировали. Работы завершили пять лет назад, к 800-летию Нижнего Новгорода. Но уже в 2022 году на лестнице вновь образовались трещины, тогда ремонт провели по гарантии.

Андрей Репин